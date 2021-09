Atelier de formation sur les bâtiments patrimoniaux de Hammamet

Après deux semaines de dur labeur, les participants à l’atelier de formation de terrain, organisé par l’Association d’éducation relative à l’environnement (Aere), et consacré au patrimoine bâti de la ville de Hammamet, ont rendu leur copie, dimanche 19 septembre 2021.

A Dar Sebastian, devant un public nombreux et captivé, et en présence des partenaires de l’Aere, de représentants de la collectivité locale, de la société civile et de la presse, les acteurs de l’atelier, portant sur la «Conception d’un guide des bâtiments patrimoniaux de Hammamet», ont restitué les résultats de leur travail, du 5 au 19 septembre.

Très applaudis à la fin de ce grand oral, les participants ne cachaient pas leur émotion et leur fierté d’avoir peu ou prou apporté des réponses concrètes aux questions de la connaissance, la protection et la mise en valeur du patrimoine bâti ordinaire de la ville de Hammamet. Les principaux résultats attendus de cet atelier étaient l’élaboration d’un inventaire sélectif du patrimoine, la production de supports de communication et enfin la réalisation d’un guide du patrimoine bâti ordinaire de Hammamet.

Le rendu fut vraiment de qualité. Il s’agit d’une exposition comportant 18 panneaux traitant chacun d’un bâtiment différent tant du point de vue historique qu’architectural avec une mise en forme artistique digne de professionnels. Les textes en arabe et en français sont accompagnés de photos et d’illustrations : croquis au stylo, aquarelles et dessins.

Dans la salle, en les écoutant et en parcourant leur belle exposition, nous avions l’impression de voyager à travers l’histoire de Hammamet depuis la fondation de sa Citadelle au IXe siècle jusqu’à l’inauguration de l’Hôtel Yasmina en 1969 et en passant par l’édification de la grande Mosquée à l’époque hafside, de Hammam Belghith au XVIIe, ou encore du vaste ensemble de bâtiments administratifs, d’écoles laïques et de villas de maître datant de l’époque coloniale (1881-1956).

Mais en plus des compétences professionnelles et techniques acquises, l’atelier a été pour les participants l’occasion d’en savoir davantage sur l’architecture vernaculaire, l’environnement, la peinture, la photo et la vidéo, la conduite des enquêtes de terrain, l’élaboration de fiches d’inventaire, la traduction, le travail collaboratif, la gestion des conflits, l’écoute, la gestion du temps, la communication en public… Autant de compétences qui leur seront utiles toute leur vie.

Ce travail a été conçu et réalisé par Asma Ghribi, Mohamed Yassine Sahli, Bedy Jeridi, Sofiène Meftah, Emna Jedidi, Emna Mejri, Ines Mejri, Synda Besbes, Fadoua Ouachani, Amal Torjmen, Firas Abdellaoui, et Mohamed Sassi.

Sous la supervision de Mtir Mrad, Mehdi Ismail, Mohamed Mehdi Sahli, Tarak Souissi, Hamdi Mrad, Romana Pimiskern, Kadhem Mankai et Chiheb Ben Fredj.

L’atelier s’inscrit dans le cadre du projet Resmyle (Repenser emploi et insertion sociale des jeunes méditerranéens à travers le développement durable) financé par le programme ENI CBC Med de l’Union européenne.