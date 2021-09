Tunisie : «Continuons le parcours de Lina Ben Mhenni», l’association dévoile ses axes d’intervention (Photos)

L’Association Lina Ben Mhenni, qui a été créé à la mémoire de la militante de toutes les causes, décédée le 27 janvier 2020, et dans le but de poursuivre son combat dans la défense des droits et des libertés entre autres luttes, a organisé, ce mardi 21 septembre 2021 une première rencontre publique, notamment pour dévoiler ses axes d’intervention.

Un communiqué a été publié à l’issue de cette rencontre organisée par l’Association Lina, «créée par ses camarades, ses ami.e.s et sa famille conscients que son parcours atypique et ses apports indéniables dans des champs larges du militantisme civil nécessitent de mettre en place cette organisation dédiée à poursuivre son œuvre».

«Continuons le parcours de Lina Ben Mhenni : Conscience Révolutionnaire Militantisme Civil.

Une année après le départ prématuré de l’icône de la Révolution Tunisienne, l’Association Lina Ben Mhenni voit finalement le jour. L’association Lina Ben Mhenni est créée par ses camarades, ses ami.e.s et sa famille conscients que son parcours atypique et ses apports indéniables dans des champs larges du militantisme civil nécessitent de mettre en place cette organisation dédiée à poursuivre son œuvre», lit-on dans le communiqué de l’association.













«L’Association Lina est un espace libre d’échange autour des transformations politiques et sociales, mais reste intransigeante dans la défense des droits humains et la lutte contre la fragilisation des groupes les plus vulnérables», indique pour sa part, Sadok Ben Mhenni, président de l’association (militant et père de la regrettée Lina).

L’association rappelle également avoir récemment créé et soutenu des bibliothèques pour jeunes à Djerba, Houaydia et Beni Khalled et alimenté des prisons tunisiennes par 1500 livres, en affirmant que la campagne #Winou_eddwe (où est le médicament) lancée par Lina et ses camarades sera prochainement développée en plateforme numérique pour faciliter l’entraide entre les malades et leurs familles, et que des formations ciblées sont également programmées pour les militantes féministes et du genre et les jeunes reporters et blogueurs, ajoute la même source.

La rencontre a également été l’occasion d’annoncer les résultats du concours lancé auprès des jeunes designers pour la conception de l’identité de l’association : «Sur 34 propositions reçues, le jury de sélection a à l’unanimité décerné le premier prix à Ghada Ben Kraiem dont la proposition est adoptée pour la charte graphique de l’association. Ce logo représente la fusion harmonieuse entre le nom de Lina et les traits d’un oiseau et incarne à la fois la force et l’engagement ainsi que les valeurs de la liberté, de l’espoir et de la paix».

