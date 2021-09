Tunisie – Covid-19 : Nouvelle journée de vaccination massive, le 26 septembre

Le ministère de la Santé publique a annoncé, ce mardi 21 septembre 2021, l’organisation d’une sixième journée de vaccination massive contre la Covid-19, le dimanche 26 septembre 2021, au profit des plus de 15 ans qui ont reçu la première dose le 29 août dernier.

Le ministère a précisé qu’un SMS sera adressé aux personnes concernées pour les informer de l’heure et du lieu de leur vaccination, ajoutant qu’en cas de non réception de message, il faut consulter la plateforme evax.tn, composer le code USSD *2021# ou s’adresser directement au centre de vaccination dans lequel la première dose a été reçue.

Le département a également indiqué que la présence du parent n’est pas obligatoire pour les jeunes âgés entre 15 et 17 ans qui recevront un SMS, mais qu’elle est nécessaire pour ceux qui n’ont pas reçu de SMS et qui désirent se faire vacciner. Dans ce cas, le parent doit être muni de sa pièce d’identité et d’un extrait de naissance ou autre document attestant l’âge de son enfant.

Le département a, par ailleurs, souligné que dans le but de réussir ces journées nationales de vaccination massive initiées en août dernier, des SMS seront adressés, de nouveau, aux personnes inscrites sur la plateforme nationale de vaccination evax.tn et ne s’étant présenté à leurs rendez-vous, pour les réinviter à recevoir la première dose du vaccin.

C. B. Y.