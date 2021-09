Entrepreneuriat : Flat6Labs organise le 1er cycle du projet Ignite Tunisia

L’équipe Flat6Labs, l’incubateur de projet, annonce la tenue de son Hub Day, le premier cycle du projet Ignite Tunisia, le jeudi 23 septembre à 17h à l’hôtel Concorde Paris, aux Berges du Lac de Tunis.

Ignite Tunisia est un programme qui vise à soutenir 20 structures d’accompagnement situées dans les différentes régions de Tunisie du nord au sud et à les accompagner dans leur démarche auprès des entrepreneurs et de leurs communautés.

Le projet est implémenté par Flat6Labs, soutenu par l’Union européenne (UE) et mis en œuvre par Expertise France dans le cadre du programme Innov’i – EU4Innovation.



Le Hub Day est une journée dédiée aux présentations des sept structures d’accompagnement, leurs stratégies, leurs objectifs et la valeur ajoutée qu’elles apportent à l’écosystème entrepreneurial tunisien en général et, plus spécifiquement, régional.