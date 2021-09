Ridha Belhaj sur Zitouna TV: «Kaïs Saïed est un danger pour la Tunisie» (Vidéos)

« Kais Saied n’est pas un phénomène politique mais un état pathologique qu’il va falloir soigner, car il constitue un danger pour le pays », affirme « Docteur » Ridha Belhadj.

Ridha Belhadj, directeur exécutif du particule Al-Amal, et les autres opposants au président de la république Kaïs Saïed, se bousculent au portillon de la chaîne Zitouna TV, la chaîne proche du parti islamiste Ennahdha.

Le fait que cette chaîne au financement occulte diffuse illégalement depuis 2014, c’est-à-dire sans autorisation de la Haute instance indépendante de la communication audiovisuelle (Haica), ne semble pas les déranger outre mesure.

Le frère de Taoufik Belhadj, administrateur judiciaire de la Banque franco-tunisienne (BFT) entre 1989 et 1998 (années de tous les abus qui ont causé la faillite de cette banque) et qui s’occupera lui-même, comme par hasard, de ce dossier quand il était au cabinet de Béji Caïd Essebsi à la Kasbah en 2011, lançait, en juin dernier, aux Tunisiens sur Nessma TV: «L’islam politique est votre destin» .

Hier soir, mardi 21 septembre 2021, sur Zitouna TV, il a qualifié Kaïs Saïed, de «danger pour la Tunisie» et dans un français d’amateur. Ainsi au lieu de dire «il n’a pas de pouvoir de discernement» à propos de Kaïs Saïed, il a dit «Il n’a pas de pouvoir de discernation» (Vidéo 1). Et dire que ce type est un avocat et ancien directeur de cabinet d’un président de la république !

Après ses apparitions incalculables sur la chaîne, tout aussi illégale, Nessma TV, la chaîne de ses amis Nabil et Ghazi Karoui poursuivis dans affaires d’évasion fiscale, de corruption financière et de blanchiment d’argent, aujourd’hui incrécérés en Algérie oùils s’étaient enfuis récemment, le sulfureux Belhadj atterrit sur une autre chaîne illégale, la voix d’Ennahdha pour jouer les voyantes. Au cours de ce passage sur Zitouna TV, il dit que Saïed préparait son «coup d’État» depuis son arrivée au pouvoir (vidéo 2).

Celui qui magouillait dans les gargotes des bas-fonds de Tunis avec l’agitateur gauchiste Najib Dziri, un mercenaire de Nabil Karoui, pour mettre en place le mouvement mort-né des gilets rouges et faire tomber le gouvernement Youssef Chahed, se ligue aujourd’hui aux islamistes et espère que Saïed tombe et que la conjoncture économique le fera chuter comme il dit à la fin de la vidéo 1.

Qu’attend Kaïs Saïed pour ouvrir le dossier de la faillite frauduleuse de la BFT et déterminer le rôle de tous ceux qui étaient impliqués dans «la plus grande affaire de corruption dans l’histoire de la Tunisie», selon l’expression de Youssef Chahed ?

Imed Bahri

