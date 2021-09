Agent de la garde nationale poignardé à Majel Bel Abbes : L’agresseur souffrirait de troubles mentaux

L’agent de la garde nationale Boujemaa Azaza, poignardé avant-hier par un individu à Majel Bel Abbes a subi une opération aujourd’hui, jeudi 23 septembre 2021, à l’hôpital régional de Kasserine et son état est dit stable, rapportent ses collègues du Syndicat régional de la GN.

Quant à l’agresseur qui a été arrêté il souffrirait de troubles mentaux, selon la même source, qui affirme que la justice l’a placé en détention en attendant le résultat de l’expertise médicale qui permettra son internement.

Le Syndicat ajoute que l’agresseur est connu dans le quartier pour ses troubles mentaux et que le district de Majel Bel Abbes était intervenu lui même à plusieurs reprises pour son transfert à l’hôpital psychiatrique Razi à la Manouba (nord-ouest de Tunis), où il a séjourné plusieurs fois.

«Nous remercions toutes les personnes et les parties qui ont exprimé leur soutien à notre collègue Boujemaa Azaza, notamment les Syndicats de la région et à travers le pays, le gouverneur de Kasserine et les responsables locaux et régionaux qui lui ont rendu visite à l’hôpital», ajoute encore le Syndicat de la GN.

Y. N.