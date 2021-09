Libéré hier de prison, Tebini précise : «Saïed n’a aucun lien avec mon incarcération»

Le député (gelé) Fayçal Tebini, libéré hier de prison où il a passé 2 mois, après avoir écopé de 8 mois avec sursis, a posté un statut sur sa page Facebook pour préciser que le président Kaïs Saïed n’a aucun lien avec son incarcération.

«Kaïs Saïed n’a rien à voir avec mon incarcération. L’affaire remonte à la période parlementaire 2014-2019, lorsque Feu Beji Caïd Essebsi était président de la république», a-t-il écrit ce soir jeudi 23 septembre 2021.

Le député a également réaffirmé, ce matin sur Jawhara FM, son soutien au président Saïed, notamment concernant la décision du gel des activités de l’Assemblée et toutes les décisions pouvant permettre de sauver la Tunisie et de relancer la transition démocratique sur la bonne voie.

Fayçal Tebini a également remercié les agents pénitentiaires, en affirmant que contrairement aux rumeurs, il n’a subi aucun abus en prison, et en indiquant qu’il a bénéficié d’une bonne prise en charge surtout après qu’il se soit blessé au dos (fracture) lors d’un accident survenu lorsqu’il a été transporté à l’hôpital suite à une grève de la faim qu’il avait entamée, une semaine après son arrestation.

Rappelons que Tebini a été condamné suite à une plainte déposée contre lui par l’ancien procureur de la République, et ce pour «diffamation et diffusion de fausses nouvelles sur les réseaux sociaux et appel à la désobéissance civile»

Y. N.