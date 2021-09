Tunisie Telecom simplifie l’accès à ses services

Dans un communiqué publié mercredi 22 septembre 2021, Tunisie Telecom annonce qu’elle met à la disposition de ses clients des moyens sécurisés et simples d’accès grâce notamment à la digitalisation de ses points de contact.

Les clients de l’opérateur bénéficient aujourd’hui d’une panoplie de services qui leur permettent de gérer facilement leurs lignes fixe, mobile ou internet à distance.

Les services de recharge avec promotion exclusive aux abonnés de Tunisie Telecom sont disponibles en ligne instantanément via l’application «My TT» (App Store, Google Play ou Huawei AppGallery) ou le portail de l’opérateur avec une réduction exceptionnelle de 10% pour l’activation de forfaits internet et la recharge de solde mobile.

Pour les services paiement en ligne, Tunisie Telecom donne aussi la possibilité à ses abonnés de payer leurs factures en ligne via l’appli My TT ou sur son portail avec une réduction de 10% (les factures en cours non payées ne sont pas soumises à une suspension jusqu’à nouvel ordre pour permettre à tous ses clients de régler leurs factures en bénéficiant de ce privilège).

Tunisie Telecom cherche ainsi à simplifier l’interaction, à récompenser ses fidèles clients, et à améliorer la qualité de ses prestations par l’adoption de la digitalisation de ses procédures permettant un gain de temps et d’argent.