Ennahdha : Goumani démissionne de la présidence du comité de gestion de la crise politique au sein du parti

Le député Mohamed Goumani a annoncé ce samedi 25 septembre 2021, avoir décidé de démissionner de la présidence du comité de gestion de la crise politique au sein du parti islamiste Ennahdha.

Mohamed Goumani explique que cette décision est motivée par les dernières mesures relatives à l’organisation provisoire des pouvoirs publics annoncées par décret présidentiel, estimant que cela représente un «changement fondamental enregistré sur la scène politique par la suspension effective de la Constitution et son remplacement par une organisation temporaire illégale des pouvoirs», dit-il.

«Cela renforce la crise et porte atteinte à la légitimité d’autant que le président a fermé toutes les portes du dialogue. Et ce changement de contexte met fin à la mission du comité», a jouté Goumani en faisant porter la responsabilité de l’échec de sa mission à Kaïs Saïed…

Or les mesures présidentielles relatives à l’organisation des pouvoirs dont il parle ont été annoncées il y a 3 jours et quant à sa démission dudit comité, elle survient surtout après celle des 113 dirigeants de première ligne du parti islamiste, qui ont jeté l’éponge, aujourd’hui, en affirmant qu’il n’y a plus aucun espoir de réforme au sein d’Ennahdha et en pointant du doigt son président Rached Ghannouchi et ceux qui l’entourent…

Y. N.