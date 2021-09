Un exemplaire de la constitution déchiré et brûlé : Le parquet ouvre une enquête

Tweet Share Messenger

Le parquet a ordonné l’ouverture d’une enquête ce samedi 25 septembre 2021, après que des individus, qui prenaient part à la manifestation organisée, au centre-ville de Tunis, pour soutenir les mesures du 25 juillet, décidées par le président Kaïs Saied, aient déchiré et brûlé un exemplaire de la Constitution.

C’est ce qu’a affirmé le chroniqueur Riadh Jrad, dans un post publié sur son compte Facebook, en commentant : «Cet acte a été attribué aux partisans du président, et nous avons eu le droit à toute sorte de titres et de commentaires à ce propos. Comment avez-vous su qu’il s’agit de partisans du président ? Brûler un exemplaire de la constitution joue-t-il en sa faveur… En tout cas le parquet a ordonné l’ouverture d’une enquête et nous allons savoir qui sont ces individus envoyé à la manifestation…»

Le chroniqueur, qui n’a jamais caché son soutien au président de la république et son appui aux mesures exceptionnelles ajoute : «Je le répète encore une fois, le président œuvre toujours dans le cadre de la loi et de la constitution, avec l’intime conviction d’une necessité de réforme …».

Notons que plusieurs manifestants ont également dénoncé cet incident en affirmant que des amendements doivent être apportées à la constitution, mais que celle-ci demeure un des symboles de l’État.

Y. N.