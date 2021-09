Crise au sein du parti islamiste Ennahdha : Nouvelle vague de démissions

Le dirigeant nahdhaoui Abdellatif Mekki a diffusé aujourd’hui, dimanche 26 septembre 2021, une mise à jour de la liste des démissionnaires du parti islamiste Ennahdha, avec 20 nouvelles démissions qui s’ajoutent au 113 annoncées hier.

Les démissionnaires, qui dénoncent le manque de démocratie au sein du parti et la centralisation des décisions au sein du cercle proche de son président Rached Ghannouchi, ont également estimé qu’une remise en cause et une réforme étaient nécessaires pour sauver Ennahdha…

Ils ont aussi affirmé que le rendement du gouvernement Mechichi (que le parti Ennahdha, au pouvoir, avait fermement soutenu), «et notamment dans sa gestion dans la lutte contre la pandémie du coronavirus et la crise économique, était médiocre, renforçant la crise politique et cela a isolé Ennahdha et a, de ce fait,ouvert la porte toutes les alternatives aussi populistes pouvaient-elles être…»

On notera par ailleurs que Samir Dilou, qui a quitté lui aussi, le navire Ennahdha à la dérive, n’a pas écarté la création d’un nouveau parti par les démissionnaires…

Y. N.