Mykonos vous appelle, voici tout ce que vous devez savoir

Chaque destination que les gens de tous horizons envisagent de visiter a quelque chose d’unique qui retient leur attention. Nombreux sont ceux qui s’immergent dans une destination complètement différente pour accumuler de grands souvenirs. Les voyages offrent à de nombreuses personnes un moyen d’apprécier la vie, d’élargir leurs perspectives, de vivre une aventure, de se détendre et de nouer des relations. La célèbre île grecque Mykonos serait l’une des destinations privilégiées pour le plaisir et la détente.

Vous avez peut-être en tête de nombreux endroits étonnants à visiter, mais attendez de visiter Mykonos . C’est une île grecque célèbre et largement reconnue qui fait partie des étonnantes Cyclades. Le tourisme est sa principale attraction, et beaucoup de gens la classent comme une destination de premier ordre avec de grands établissements et beaucoup à offrir.

Quand se rendre à Mykonos et que faire?

Mykonos est un endroit que vous pouvez visiter toute l’année car vous trouverez quelque chose d’unique à chaque saison. Si vous visitez la célèbre île grecque pour la première fois, ne vous inquiétez pas de savoir quand c’est le bon moment pour visiter. De nombreuses personnes citent les mois de septembre et d’octobre comme la meilleure période pour visiter, car les eaux restent chaudes, de nombreux touristes sont partis et les tarifs d’hébergement sont raisonnables.

Le printemps est également une excellente période de vacances avant l’été, l’esprit d’urgence s’installe et les gens affluent sur l’île. Les voyages sont recherchés, et séjourner dans la partie des Cyclades vous permettra de profiter d’un temps fantastique. Mykonos connaît un climat chaud semi-aride et possède de nombreuses caractéristiques méditerranéennes dont vous tomberez, sans aucun doute, amoureux.

Il est intéressant de noter que le soleil brille jusqu’à 300 jours par an et que vous aurez envie de voir ce que les aventures vous réservent. Vous trouverez les étés secs, ensoleillés, calmes et satisfaisants.

Quelles sont les choses à faire?

Une fois que vous avez décidé de visiter Mykonos et que vous êtes prêt pour le voyage, il y a beaucoup à faire et à ajouter de nouvelles pages à vos expériences. Jetez-y un coup d’œil:

Passez du temps de qualité sur différentes plages

Vous pouvez choisir d’explorer plusieurs plages qui offrent ce à quoi vous aspirez. Des boîtes de nuit, des bars et des restaurants luxueux s’alignent également le long de la côte et offrent la vie nocturne que vous désirez pendant toutes vos vacances. La plupart de ces plages ne sont pas payantes et vous pouvez passer du temps de qualité avec vos proches sans vous inquiéter. Elles comprennent:

la plage du Paradis

La plage d’Agrari

La plage de Psarrou

la plage de Mikonos

la plage de Kalafati et

la plage d’Ornos.

Explorez et mangez des cuisines grecques fraîches

Un régal de la délicieuse et savoureuse gamme de cuisines grecques vous permettra de passer un bon moment. Mykonos possède des restaurants de premier ordre et accueillants qui proposent des fruits de mer frais, une cuisine méditerranéenne et une culture de repas mezze. Ils vont de D’Angelo Mykonos, Tokyo Joe Mykonos, Markos Falafel, Indian Palace au restaurant Reeza, pour n’en citer que quelques-uns.

Faites un peu de lèche-vitrine

L’île grecque est une destination de choix pour le shopping, et vous en apprécierez chaque instant. Vous tomberez sur une vaste collection de souvenirs et obtiendrez tout ce que vous voulez, des vêtements aux accessoires en passant par les bijoux et l’art. Les coins cachés pour le shopping comprennent Dio Horia pour l’art, Kessaris pour les bijoux, Mastiha Shop pour l’épicerie et Matoyianni Square pour les vêtements.

Découvrez les ruines antiques de l’île de la Grèce

Mykonos abrite le plus important patrimoine antique du pays. Vous verrez également les sites les plus célèbres de Grèce. Vous pourrez visiter la ville de Mykonos, l’ancienne Delos, Ano Mera, et les moulins à vent de Mykonos, entre autres sites historiques.

Photographiez les sites les plus célèbres

Si vous aimez la photographie et que vous tenez à publier des photos étonnantes sur les médias sociaux, il existe des endroits à connaître qui sont adaptés à votre appareil photo. Les principaux sites à photographier sont la célèbre église Panagia Paraportiani, les moulins à vent de Mykonos, le front de mer de la Petite Venise, le vieux port de Mykonos et les superbes plages. Il vous suffit de laisser tourner votre appareil photo toute la journée pour capturer chaque instant.

En résumé

Vous avez du mal à savoir où visiter pour vos vacances? Ne vous inquiétez plus, Mykonos est la destination de rêve. C’est un endroit formidable que vous pouvez revisiter tout au long de l’année, et il y a beaucoup à faire toute la journée et toute la nuit. Il vous suffit de planifier votre voyage, et il y a tout pour que les jeunes et les moins jeunes puissent en profiter.