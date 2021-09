Tunisie : Le mouvement Echaâb réaffirme son soutien aux mesures de Saïed et aux revendications du peuple

Le mouvement Echaâb a réaffirmé son soutien aux mesures décidées par le président de la république Kaïs Saïed, en assurant que le dernier décret présidentiel, relatif aux dispositions transitoires permettront la réforme du système politique, en réponse aux revendications du peuple.

Dans un communiqué publié ce dimanche 26 septembre 2021, le mouvement Echaâb estime que disposition annoncées via un décret présidentiel le 22 septembre, permettront de rompre avec le système d’avant le 25-juillet, ce qui permettra de «rectifier le processus de la révolution du 17 décembre et de répondre, cette fois-ci, aux revendications des Tunisiens qui aspirent à une vie digne, à la justice et l’équité et qui ont appelé à la lutte contre la corruption et la tyrannie».

«Les politiques et les choix adoptés depuis 2011 ont favorisé la corruption financière et politique et menacé la stabilité du peuple et son avenir», lit-on dans le communiqué du mouvement, qui a réaffirmé, par ailleurs, sa condamnation de toutes les tentatives d’ingérence étrangère et le recours aux forces internationales, tout en appelant à s’unir pour éviter un retour au «système de corruption à travers l’alliance de l’islam politique avec les corrompus, les contrebandiers et les terroristes».

Les forces nationales, les partis, les organisations et la société civile ainsi que les personnalités politiques, qui soutiennent les mesures du 25 Juillet, sont impliquées dans la détermination des exigences de la prochaine étape, dont l’amendement de la Constitution et le Code électoral, la loi gérant les partis et les associations, rappelle encore le parti en appelant à la mise en place d’un calendrier pour des législatives anticipées.

Y. N.