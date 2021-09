Agil – Challenge Rec it up : Les jeunes ont fait valoir leur sens de la créativité

Sous le patronage de la Société nationale de distribution des pétroles (Agil), l’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie (ANME) et Institut national des sciences appliquées et de technologie (Insat) ont organisé, les 25 et 26 septembre 2021, la 3e édition du challenge Rec it up, dans l’espace Agil corporate university à Tunis.

Par Cherif Ben Younès

L’idée est de réunir des étudiants, pendant près de 24 heures, dans le but d’inventer une idée qui vise à réduire la consommation des combustibles fossiles et gazeux et l’émission du CO2 et des gaz toxiques, améliorer l’efficacité des processus industriels et optimiser la consommation de l’énergie lors de la production.

Le tout s’est déroulé, comme à chaque édition, dans une ambiance conviviale et agréable.

C’est Nabil Smida, directeur général de la société Agil, qui a donné le coup d’envoi de cet événement, le samedi 25 septembre, en présence de Samir Hamza, directeur de l’Insat, Fathi Hanchi, directeur général de l’ANME, et quelques invités tels que Jamal Ben Omran, commandant de l’Académie navale de Menzel Bourguiba et le professeur universitaire Karim Belkahla.

Au total, neuf équipes, composées, chacune, de 3 ou 4 étudiants, ont participé à cette compétition, disposant de 24 heures pour préparer leurs projets.









Le dimanche soir, les équipes ont présenté leurs projets devant un jury spécialisé, lequel en a sélectionnées 3 pour gagner les prix réservés à ce challenge :

– 1er prix (2.000 dinars) : l’équipe MMZ (composée de 3 étudiants),

– 2ème Prix (1.000 dinars) : l’équipe The Maisas’as (composée de 3 étudiants),

– 3ème prix (500 dinars) : l’équipe Africa TIM (composée de 3 étudiants).

Agil continue donc à miser sur les jeunes et à croire en leurs capacités créatives dans le domaine de l’énergie et en leur motivation à lancer de futurs projets qui rayonnent non seulement à l’échelle nationale mais aussi continentale.