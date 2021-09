Airsoft : le boom de la guerre pour de faux !

Au rayon des amusements, les jeux vidéo ont toujours été en première ligne et ce, à tout âge. Dans la ligne des fascinants jeux de guerre en vue à la première personne, l’airsoft s’est imposée comme un loisir à part entière. Faire la guerre est devenu un vrai passe-temps, et les répliques sont de plus en plus difficiles à confondre des vraies armes. Zoom sur cette activité en expansion constante.

Par Meriem Majdoub

L’adage est aussi facile à sortir que le fameux «œil pour œil, dent pour dent», si populaire. L’airsoft permet de réunir deux équipes armées de répliques d’armes à bille pour «s’entretuer». Les fausses armes paraissent de plus en plus vraies avec le temps, on y trouve de tout : on peut partir au combat avec, au choix, un pistolet, une mitraillette, voire un fusil d’assaut ou encore un sniper airsoft , pour surprendre ses adversaires de loin.

A la guerre comme à la guerre !

L’activité est en plein boom, tout le monde se l’arrache et des équipes se créent de partout dans le monde. Même les stands de tirs à balles réelles en bénéficient, puisque les détenteurs de permis de port d’arme viennent s’entrainer au shoot pour ensuite aller gentiment botter l’arrière-train de leurs amis tous les week-ends à coups de billes.

Aux armes citoyens !

Cet engouement pour la guerre ne date pas d’hier. L’homme a toujours eu ce besoin de guerroyer pour étendre ses conquêtes et nos souvenirs les plus lointains nous rappellent que nous y jouions nous-mêmes, étant enfants. Ce n’était pas toujours la guerre à proprement parler, mais le gendarme et le voleur sont aussi concernés. Le simple fait de jouer à la guerre quasi réelle confère à l’airsoft une dimension spéciale.

L’airsoft a l’attrait du paintball avec les taches de peinture en moins et des armes qui paraissent réelles en plus. Quant au laser game, il passe pour un airsoft du pauvre, ni plus ni moins. Le simple fait de se dire que l’on fait la guerre avec des stratégies d’équipe et une tension palpable au moindre tir de sommation montre que c’est tout sauf un sport comme les autres. Si vous êtes à la recherche d’adrénaline ou de sensations extrêmes dues à des situations de danger, nul doute que l’airsoft est fait pour vous.