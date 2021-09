Covid-19 : Les restrictions de voyage entre la Tunisie et la France touchent à leur fin

Avec l’amélioration de la situation épidémiologique relative à la Covid-19 dans les deux pays, notamment grâce à la vaccination, les restrictions sanitaires de voyage entre la Tunisie et la France sont grandement allégées et quasiment annulées pour les personnes entièrement vaccinées. De quoi espérer une reprise prochaine et vigoureuse du trafic aérien entre les deux pays.

Désormais, le voyageur tunisien vacciné (par un vaccin reconnu en France) est totalement exempté des contraintes sanitaires ayant rendu ses déplacements vers la France compliquées depuis un an et demi.

La preuve d’une nationalité française ou d’une résidence en France n’est plus nécessaire, le test PCR négatif n’est plus obligatoire, ni au départ de Tunisie, ni à l’arrivée en France, tout comme l’auto-isolement à l’arrivée en France.

Idem pour un voyageur faisant le chemin inverse, la preuve d’une nationalité tunisienne ou d’une résidence en Tunisie n’est plus nécessaire, et l’auto-isolement à l’arrivée en Tunisie non plus.

De toutes les restrictions en vigueur depuis 18 mois, seule l’obligation de produire un test PCR négatif pour le voyage de la France vers la Tunisie est encore requise par les autorités tunisiennes.

C. B. Y.