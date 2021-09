Les premières images du pavillon de la Tunisie à Expo Dubaï

Les équipes du (Centre de Promotion des Exportations) Cepex, qui assure la Commissariat général de la Tunisie à l’événement mondial Expo Dubaï viennent de révéler les premières images du pavillon tunisien qui ne passera surement pas inaperçu.

L’exposition qui se tiendra pour la première fois dans un pays arabe, à savoir à Dubaï aux Emirats arabes unis, démarrera le 1er octobre prochain et verra la participation de plus de 25 millions de visiteurs du monde entier. 132 pays auront des stands d’expositions dont la Tunisie qui se prépare déjà à cet événement de grande envergure mondiale, placé cette année sous le thème « Connecter les esprits, construire le future ».

Les équipes chargée de mettre en place en place le pavillon tunisien travaillent depuis un bon bout de temps pour faire la part belle à « un pavillon qui se veut un véritable écrin de magie, générateur de sensations et théâtre d'interprétation des singularités qui dessinent l'identité unique de la Tunisie en termes de géographie, de relief, d'héritage culturel et historique. »









« Grâce à des technologies de pointe utilisant un large prisme de techniques de projection et de réalisation – intelligence artificielle, 3D, réalité augmentée -, les visiteurs du pavillon Tunisie vivront une expérience immersive unique et se verront embarqués dans un tourbillon de faisceaux, de pixels et de codes binaires dans une ambiance sépia pour raconter le périple et les vicissitudes de 3000 ans d’histoire et interroger à la fois la curiosité de la découverte et l’envoûtement de l’ambiance Hi-Tech. Vestiges emblématiques, monuments millénaires et paysages pittoresques se mêleront aux figures légendaires, femmes et hommes, qui ont fait la gloire de ce pays et écrit en lettres d’or son histoire en guise de décodage sensoriel du génome de la Tunisie et de parchemin de son histoire séculaire. », indiquent les organisateurs du pavillon tunisien.