Jendouba : Ooredoo soutient l’initiative Classe digitale à Fernana

Tweet Share Messenger

Dans un communiqué publié à Tunis, lundi 27 septembre 2021, Ooredoo Tunisie annonce son soutien à l’initiative Classe Digitale, développée par le projet École Jendoub’Arts initié par l’association étudiante L’Hum’am, et la mise à disposition d’une connexion 4G au profit de l’école primaire de Sidi Said à Fernana.

Ce soutien s’inscrit dans le cadre de la stratégie de responsabilité sociétale de l’opérateur, qui affirme ainsi son rôle citoyen dans la diffusion de la culture numérique dans les zones nécessiteuses et notamment auprès des écoliers.

Ooredoo rejoint donc l’association L’Hum’am pour développer une dynamique nouvelle pour les élèves de la délégation de Fernana du gouvernorat de Jendouba.

Classe Digitale, un consortium à but citoyen

Dans le cadre d’une nouvelle approche collaborative, Ooredoo agit dans ce projet en étroite collaboration avec des acteurs de la société civile et d’opérateurs économiques (L’Hum’am, l’association Tanit, Cognira et Evey Tech). Réunis autour d’une mission citoyenne, ces acteurs veulent démocratiser la culture numérique en vue d’aider les élèves de la région à aller encore plus loin dans leur parcours de vie.

Sur le plan pédagogique, ce projet vise à familiariser la prise en main par les élèves d’un ordinateur et de périphérique annexes, puis par la suite à créer des supports informatiques. Les cours s’adressent aux élèves de 5e et 6e années.

Mission de digitalisation du milieu rural

À travers ce projet, Ooredoo équipe les écoles rurales de la connexion internet 4G. Un projet prometteur qui met les capacités techniques et logistiques de l’opérateur tunisien au profit des élèves issus des franges les plus nécessiteuses de la société. Une approche conforme au programme RSE d’Ooredoo basé sur le renforcement de l’état d’esprit positif et de la solidarité entre tous.

Pour soutenir l’initiative.