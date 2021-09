Menzel Kamel (Monastir) : Un enfant de 10 ans torturé et maltraité par son père

La justice a ordonné la mise en détention d’un individu de 38 ans, habitant à Menzel Kamel (Monastir) et qui est accusé d’avoir torturé son fils de 10 ans. Il l’a notamment attaché nu à un arbre, à plusieurs reprises et l’a brûlé avec un couteau chauffé à blanc, entre autres maltraitances…

C’est la mère qui a porté plainte auprès de la brigade chargée de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants relevant de la garde nationale, précise Farid Ben Jha, porte-parole des tribunaux de Monastir et Mahdia, dans une déclaration ce mardi 28 septembre 2021, à Jawhara DM.

Les agents de ladite Brigade sont intervenus et l’enfant à été soumis à un examen médical qui a révélé l’existence de plusieurs traces de coup, brûlures et blessures, et lui ont délivré un certificat de convalescence de 20 jours, alors que le père, placé en détention, devra être soumis à un examen psychologique, ajoute la même source.

L’enfant a été pris en charge par les services spécialisés de l’enfance relevant du gouvernorat de Monatsir.

Y. N.