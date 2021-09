Tunisie : Abdellatif Aloui tire à boulets rouges sur Attayar et le compare à … «une prostituée»

Abdellatif Aloui, ancien député de la coalition islamiste Al-Karama, s’en est pris ce soir au parti Attayar, dans un post publié sur sa page Facebook, où l’on peut notamment lire : «Le courant arrogant, putschiste est complice à part entière du crime, il est plutôt même le principal instigateur… et maintenant il joue le rôle de la prostituée qui n’a pas été rémunérée»…

Le député islamiste qui s’oppose foncièrement aux mesures du 25 juillet décidées par le président, qu’il qualifie de coup d’État, s’est dit étonné du comportement du parti Attayar, qui a poussé Saïed à prendre ces mesures : «Comment peuvent-ils aujourd’hui oser regarder les gens dans les yeux?» s’est il interrogé.

«En toute indécence ils prétendent la chasteté, la modernité et la démocratie et osent classer les autres en démocrates ou en rétrogrades, en gagnants ou en perdants, ou encore en patriotes ou en mercenaires…», a notamment écrit l’ancien député, en parlant des dirigeants Attayar, avant de conclure par un vieil adage tunisien, où il fait encore une fois référence, avec insistance «à la prostituée» et «à la fille de la prostituée»…

Y. N.