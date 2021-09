Ultra Mirage El Djerid : Assurances Biat renouvelle son soutien à l’événement

Amir Ben Gacem et Najla Harrouch Moalla.

Pour la 5e année consécutive, Assurances Biat s’associe à l’organisation de l’événement sportif Ultra Mirage prévu pour le 2 octobre 2021, sur le site de Ong Jmel, dans le gouvernorat de Tozeur, à l’orée du Sahara tunisien, dans le décord où George Lucas a tourné une partie de sa saga de l’espace Stars War.

Assurances Biat soutient une nouvelle fois cette course extrême qui se déroule dans le désert eu égard aux valeurs de dépassement de soi et de challenge qu’elle représente et qui correspondent à son ADN.

Un protocole d’accord a été signé dans ce cadre le vendredi 24 septembre 2021 à Tunis entre Nejla Moalla Harrouch, directrice générale d’Assurances Biat, et Amir Ben Gacem, fondateur et organisateur de la manifestation, en vertu duquel Assurances Biat s’engage à être à la fois le partenaire principal et l’assureur de cette compétition.

Dépassement de soi, esprit de challenge et solidarité

«Assurances Biat sponsorise cet événement pour communiquer sur les valeurs que nous portons et que nous partageons avec les coureurs et les organisateurs de l’Ultra Mirage et qui nous aident à atteindre nos objectifs: le dépassement de soi, l’esprit de challenge et la solidarité», a déclaré la directrice générale de la société d’assurance lors d’une conférence de presse tenue en marge de la cérémonie.

Evénement sportif mais aussi hautement touristique, Ultra Mirage s’impose désormais comme une course de référence dans le calendrier des manifestations internationales du même genre étant donné la rigueur de ses conditions d’organisation et pour l’originalité de son parcours.

Pour Assurances Biat, la confiance des coureurs dans le professionnalisme de l’équipe organisatrice est essentiel pour la réussite d’un tel évènement, au même titre que la confiance que doit inspirer une compagnie d’assurance à ses clients.

Mme Moalla Harrouch a, par ailleurs, rappelé l’importance de la participation féminine à cet événement, qui représente 20% du total des coureurs mais dont le nombre est appelé à évoluer dans les prochaines années.

Assurances Biat se félicite de la persévérance de l’organisateur à maintenir cet événement annuel en dépit de la conjoncture sanitaire qui prévaut depuis 2020 et à prendre les dispositions inhérentes à la protection des différents participants à cette course de dimension internationale organisée en Tunisie par des Tunisiens et qui enregistre régulièrement des athlètes tunisiens sur le podium.

«J’espère que nous contribuerons à la création d’une génération de jeunes coureurs tunisiens qui sera en mesure de prendre part à des compétitions internationales pour relever ces défis que nous aimons tant», a également ajouté la directrice générale d’Assurances Biat.

Prendront part au départ de la course, le 2 octobre 2021, 283 coureurs dans les deux catégories, 50 km et 100 km, distances à parcourir dans le désert, a confirmé, de son côté, Amir Ben Gacem. Quelque 23 nationalités seront représentées avec des coureurs chevronnés, en plus de la participation tunisienne : Europe de l’Ouest, Ukraine, Amérique du Nord, Australie, Algérie, Niger…

Toutes les mesures préventives seront mises en place eu égard au contexte sanitaire qui demeure délicat. La totalité des sportifs subira un test de dépistage de Covid avant la course a également annoncé l’organisateur.

Ultra Mirage bénéficie par ailleurs du soutien de l’Office national du tourisme tunisien (ONTT) qui contribue à la promotion et à la médiatisation de l’événement au niveau international. Pour la circonstance, l’ONTT prendra part avec une équipe de coureurs internationaux sous les couleurs «Discover Tunisia».

Un rôle de premier plan sur le marché de la bancassurance en Tunisie

Filiale de la Banque Internationale arabe de Tunisie (Biat), la première banque privée en Tunisie, Assurances Biat, créée en 2002, bénéficie des synergies avec sa maison mère et les différentes filiales financières de celle-ci. Forte du savoir-faire et de la compétence de ses équipes, l’entreprise entend jouer un rôle de premier plan sur le marché de l’assurance et se positionne parmi les leaders de la bancassurance en Tunisie.

Assurances Biat accompagne ses clients particuliers, professionnels et entreprises à chaque étape de leur vie et de leur développement en leur offrant des solutions adaptées à leurs besoins et des prestations de qualité. Elle met à leur disposition une offre complète de produits et de services d’assurances vie, de prévoyance, de santé et d’assurances dommages. Et, surtout, s’engage à maintenir un service d’excellence et à construire une relation de confiance et dans la durée avec chaque client.