Safi Saïd, Iyadh Elloumi et Ayachi Zammel appellent les députés à reprendre le travail parlementaire le 1er octobre

Les députés (gelés) Safi Saïd, Iyadh Elloumi et Ayachi Zammel ont appelé leurs collègues à reprendre le travail parlementaire, vendredi prochain, 1er octobre 2021, sachant que les activités de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) sont suspendues depuis, le 25 juillet dernier, suite à l’annonce des mesures exceptionnelles, décidées par le président de la république, Kaïs Saïed.

Iyadh Elloumi, ancien Qalb Tounes, a publié ce mercredi 29 septembre un document, «adressé à l’opinion publique», où les 3 députés gelés, réaffirment leur opposition aux mesures exceptionnelles du président Saïed, qu’ils qualifient de «coup d’État».

Ils ont de ce fait appelé le président à revenir à ce qu’ils ont nommé «cadre constitutionnel», et ont appelé leurs collègues à reprendre le travail parlementaire vendredi 1er octobre et à mettre en place une feuille de route pour sortir la Tunisie de la crise qu’elle traverse, et ce «conformément aux dispositions de la constitution de 2014, la seule constitution légitime et conformément au règlement intérieur de l’Assemblée», lit-on encore dans ledit document.

Les trois députés gelés, dont Iyadh Elloumi qui ne rate pas une occasion pour qualifier Kaïs Saïed, de putschiste et de dictateur, appelant même à le juger pour haute trahison, ont demandé à leurs collègues de s’accorder pour une date afin d’organiser une session plénière permettant de «déterminer les étapes suivantes, notamment la mise en place de nouvelles élections législatives…».

Y. N.