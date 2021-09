Tunisie : Le bloc du parti islamiste Ennahdha appelle à la reprise des travaux de l’Assemblée

Le bloc parlementaire du parti islamiste Ennahdha a de nouveau exprimé son opposition aux mesures du président Saïed les considérant comme un renversement de la légitimité constitutionnelle et du processus démocratique, et a appelé le président et le bureau de l’Assemblée (dont les travaux sont gelés depuis le 25 juillet) à se réunir pour prendre les mesures nécessaires permettant la reprise des travaux parlementaires.

Dans son communiqué, publié ce mercredi 29 septembre 2021, le bloc parlementaire s’est dit préoccupé depuis le 22 septembre,tout en estimant que le décret présidentiel 117 constitue «un blocage de la Constitution et une voie qui mènera vers l’autocratie», et tout en exprimant son refus de voir «tous les pouvoirs réunis entre les mains d’une seule personne, sans le moindre contrôle».

Le bloc islamiste a également appelé les forces politiques et civiles à l’unité nationale, et à éviter les tiraillements pour «défendre les valeurs républicaines en s’engageant dans diverses luttes pacifiques et ce pour protéger la voie démocratique…»

Rappelons que 131 membres du parti de Ghannouchi, notamment des députés et des dirigeants de première lignes, ont annoncé, cette semaine, leur démission.

Y. N.