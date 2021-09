Walid Jalled : «Le recours au décret 117 pour nommer un chef de gouvernement pose problème»

Tweet Share Messenger

Le dirigeant au sein de Tahya Tounes et député du parlement suspendu, Walid Jalled, est revenu, ce mercredi 29 septembre 2021, sur la nomination d’une cheffe de gouvernement, en la personne de Najla Bouden, par le président de la république, Kaïs Saïed.

Jalled a estimé que le fait de désigner une femme à la tête du gouvernement (une première dans l’histoire de la Tunisie et du monde arabe) est certes un pas important, mais que le plus important est d’«avoir un programme économique et social pour sauver le pays de la crise».

En revanche, il a exprimé ses réserves quant au fait de recourir au décret 117 pour procéder à cette nomination. «Cela pose problème», a-t-il déclaré, au micro de Shems FM, estimant que la nouvelle cheffe de gouvernement ne sera qu’«une femme d’exécution conformément au décret 117». Elle ne fera, selon lui, qu’exécuter les ordres du chef de l’État.

Le député a, par ailleurs, salué «le courage» de Bouden d’avoir accepté ce rôle dans une période aussi critique sur le plan économique, social et politique.

C. B. Y.