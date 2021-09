Abir Moussi : «Je suis solidaire avec la cheffe du gouvernement Najla Bouden…»

La présidente du parti destourien libre (PDL), Abir Moussi a annoncé dans la soirée de ce mercredi 29 septembre 2021, sa solidarité avec la cheffe du gouvernement Najla Bouden, dont la nomination a été annoncée ce matin par la présidence de la république.

Si elle se réjouit de la nomination d’une femme à la tête d’un gouvernement, qui plus est pour la première fois dans l’Histoire de la Tunisie, il n’en reste pas moins, que Abir Moussi estime qu’il ne faut pas se réjouir si vite… «C’est un cadeau empoisonné», a-t-elle lancé.

Et d’expliquer : «Si l’on se base sur le décret 117, émis par le président le 22 septembre, Najla Bouden n’aura pas toutes les prérogatives d’un chef du gouvernement, elle n’en aura que le titre. On sait que c’est le président qui formera l’équipe gouvernementale et qui tirera les ficelles, mais la cheffe du gouvernement devra, quant à elle; en assumer les responsabilités», a-t-elle dit.

Moussi qui a rappelé que le PDL est le seul parti présidé par une femme , ajoute qu’elle exprime également sa solidarité avec la cheffe du gouvernement, qui devra faire face aux islamistes et qui se baseront, en plus, sur la situation actuelle pour remettre en cause la légitimité de son gouvernement.

Y. N.