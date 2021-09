Kairouan : Inauguration de la nouvelle station d’épuration de Sbikha (Photos)

Une nouvelle station d’épuration des eaux usées a été inaugurée, aujourd’hui, jeudi 30 septembre 2021, à Sbikha, au gouvernorat de Kairouan.

«La nouvelle station d’épuration de Sbikha donnera une seconde vie à l’eau de Kairouan et appuiera les efforts nationaux pour lutter contre les impacts des changements climatiques en Tunisie», a commenté l’ambassade de France en Tunisie, en précisant que l’inauguration s’est déroulée en présence de l’Ambassadeur de France André Parant, du ministre des Affaires locales et de l’Environnement par intérim, Kamel Douakh, du Directeur régional Afrique du Nord de l’Agence française de développement (AFD) Mathieu Vasseur,et Abdelmajid Bettaieb Pdg de l’Onas.

Réalisée dans le cadre de la 5e tranche du programme d’assainissement des quartiers populaires (PNAQP5), cette station d’épuration est financée par l’AFD à hauteur de 30 millions d’euros, notamment pour appuyer les efforts nationaux pour lutter contre les impacts des changements climatiques en Tunisie.















«Cette station va garantir un service d’assainissement de qualité et, en réduisant la pollution de l’eau, un environnement plus sain. Elle participera aussi à la lutte contre la sécheresse et des conséquences du changement climatique. L’essentiel des eaux usées traitées permettra l’irrigation des terres agricoles de la région», ajoute encore la même source.

De son côté, Kamel Douakh a souligné l’importance du rpole de la Step, aussi bien sur le plan social qu’environnemental ce qui amènera à l’amélioration de la qualité de vie, et particulièrement dans les quartiers populaires et ruraux, en affirmant qu’il s’agit de l’une des priorités de la politique de l’État tunisien, et ce en collaboration avec divers partenaires nationaux et interna

Y. N.