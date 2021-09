Nabeul : Arrestation d’un jeune homme pour de sérieux menaces de mort contre sa famille

Un jeune homme de 22 ans a été arrêté à Nabeul, et plus précisément à la cité Sidi Amor, pour avoir séquestré ses parents et son frère, menacé de les tuer et même creusé 3 tombes pour eux dans le jardin de leur domicile familial.

C’est ce qu’a indiqué une source sécuritaire aux médias, précisant que les agents de police sont intervenus rapidement et ont pu maîtriser le jeune et saisir une hache et une épée.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le suspect, diplômé en Ingénierie informatique, souffrirait de troubles mentaux. Il serait tombé d’un endroit haut dans son enfance ce qui lui aurait laissé de graves séquelles.

Il se trouve actuellement en garde à vue en attendant son examen par un psychiatre qui pourrait autoriser son internement à l’hôpital psychiatrique Razi à la Manouba.

C. B. Y.