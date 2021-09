« Souvenirs d’avant l’oubli » : Exposition photographique de Jacques Pérez au Palais Kheireddine

Le Palais Kheireddine à la Médina de Tunis accueille du 8 au 30 octobre prochain l’exposition « Souvenirs d’avant l’oubli » du grand photographe Jacques Pérez. Plus de 80 œuvres qui témoignent de l’Histoire de la Tunisie y seront présentées.

Né en 1932 de père tunisien et de mère allemande à la Médina de Tunis où il réside toujours, Jacques Pérez est l’un des plus grands photographes de la Tunisie ait connus, ayant influencé plusieurs générations d’artistes ; il est également l’auteur de plusieurs ouvrages photographiques.

Ses œuvres qui retracent l’Histoire de la Tunisie et qui font le portrait de ses habitants et de son patrimoine, lui ont valu le Prix national des Arts et des Lettres de Tunisie. Jacques Pérez est également Chevalier de l’Ordre du mérite culturel de la République tunisienne et Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres de la République française.

L’exposition « Souvenirs d’avant l’oubli » est organisée par l’Association Nous Tous en collaboration avec La Maison de l’Image et le soutien de l’Ambassade de France en Tunisie et du service de coopération et d’action culturelle (CARI).

A l’occasion de cette exposition, sera projeté le film documentaire « La Tunisie de Jacques Pérez » de Saïd Kasmi Mitterrand.

Fawz Benali