Tunisie : Liste des députés gelés appelant à la reprise du travail parlementaire

Le député gelé Yadh Elloumi (ancien Qalb Tounes), a publié ce jeudi 30 septembre 2021, la liste de ses collègues qui appellent à la reprise du travail parlementaire, à partir du 1er octobre, tout en réaffirment leur opposition aux mesures exceptionnelles décidées par le président de la république Kaïs Saïed.

Selon le document publié par Yadh Elloumi, on compte 88 personnes qui auraient exprimé leur accord sur les points évoqués dans le document qu’il a rendu public hier, avec Safi Saïd, et Ayachi Zammel pour appeler à un retour à un «cadre constitutionnel», et à «reprendre le travail parlementaire vendredi 1er octobre, marquant la fin des vacances parlementaires».

Ils appellent aussi à mettre en place une feuille de route pour sortir la Tunisie de la crise qu’elle traverse, et ce «conformément aux dispositions de la constitution de 2014, la seule constitution légitime et conformément au règlement intérieur de l’Assemblée», indiquait le ledit document.

Ainsi outre les trois députés gelés, dont Iyadh Elloumi, Safi Saïd, et Ayachi Zammel, instigateurs de cet appel, on retrouve le nom d’Oussama Khlifi, qui se trouve en France depuis le 15 juillet, Seifeddine Makhlouf et Nidhal Saoudi, incarcérés depuis la semaine dernière, Mohamed Affes en fuite et recherché dans le cadre de l’affaire de l’aéroport, ou encore Zouhaier Makhlouf objet d’une plainte pour harcèlement sexuel (près d’un lycée)….

A ces noms s’ajoutent ceux du bloc Ennahdha ou des élus qui viennent d’en démissionner, dont Dilou, Bhiri, Larayedh et Zoghlami, ou encore des députés qu’ l’on avait jamais entendu parler au parlement, et que l’on découvre presque, aujourd’hui, grâce à cette liste…

Rappelons que le parti islamiste Ennahdha a appelé, cet après-midi, à soumettre le nouveau gouvernement au vote de confiance de l’Assemblée suite à la nomination, par le président de la république, de Najla Bouden en tant que cheffe du gouvernement.

Y. N.