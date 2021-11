Covid-19 : La Tunisie doit durcir les conditions d’accès à son territoire

Les nouvelles sur le front de la pandémie du coronavirus sont préoccupantes. La recrudescence de la propagation virale en Europe, associée à l’émergence d’une nouvelle mutation du virus jugée très menaçante, doit pousser la Tunisie à durcir les conditions d’accès à son territoire avec, notamment, la fermeture de ses frontières avec l’Asie et l’Afrique australe où des cas du nouveau variant ont déjà été détectés.

Par Dr Kaissar Sassi *

Les scientifiques ont déclaré qu’un nouveau variant de la Covid, détecté en Afrique australe et portant quinze fois plus de mutations que la variant Delta, pourrait provoquer de nouvelles vagues de pandémie mondiale en échappant aux défenses immunitaires de l’organisme. A cet instant, plus de 30 cas sur les continents africain et asiatique ont été confirmés par séquençage génomique. Le variant en question suscite une grande inquiétude chez les chercheurs car un certain nombre de mutations pourraient aider le virus à échapper à l’immunité, notamment acquise par la vaccination.

Alertes au nouveau variant B.1.1.529

Le nom du nouveau variant est B.1.1.529. Il présente 32 mutations dans la protéine spike, la partie du virus que la plupart des vaccins utilisent pour amorcer le système immunitaire contre la Covid. Les mutations de la protéine spike peuvent augmenter la capacité du virus à infecter les cellules et la vitesse de propagation entre les êtres humains mais aussi rendre plus difficile l’attaque du pathogène par les cellules immunitaires.

Ce variant a d’abord été repéré au Botswana, où trois cas ont été diagnostiqués. Six autres cas ont été confirmés en Afrique du Sud, et un à Hong Kong chez un voyageur revenant d’Afrique du Sud. Et aujourd’hui, un nouveau cas a été détecté en Israël.

Les premiers cas du variant ont été recueillis au Botswana le 11 novembre et pourtant, on le trouve déjà sur le continent asiatique. Le cas découvert à Hong Kong était un homme de 36 ans qui avait été testé négatif à la PCR avant de s’envoler de Hong Kong pour l’Afrique du Sud, où il a séjourné du 22 octobre au 11 novembre. Il a été testé négatif à son retour à Hong Kong, mais a été testé positif le 13 novembre alors qu’il était en quarantaine.

Forte propagation virale en Europe

En ce qui concerne la Tunisie, il faut adapter rapidement à cette nouvelle situation les conditions d’entrée au pays. En considérant toute cette recrudescence de la propagation virale en Europe associée à l’émergence de cette nouvelle mutation très menaçante, la Tunisie devra durcir les conditions d’accès à ses territoires avec, notamment, la fermeture de ses frontières avec l’Asie et l’Afrique australe.

Pour le reste du monde, les arrivants qui ne sont pas complètement vaccinés, ou non vaccinés depuis plus de 5 mois, doivent effectuer un test négatif avant de prendre l’avion, prévoir trois tests PCR à leur arrivée à 5 jours d’intervalle et un confinement obligatoire contrôlé de 15 jours.

Ceux qui sont entièrement vaccinés depuis moins de 5 mois doivent effectuer un isolement obligatoire à domicile et pratiquer deux tests Covid dans les 7 jours suivant leur atterrissage.

* Anesthéiste réanimateur.