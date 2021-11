Manouba : Un collège fermé pendant 10 jours à cause du coronavirus

Ph. d’archives.

Suite à la contamination de plusieurs élèves par le coronavirus, il a été décidé de suspendre les cours au collège El Fejja relevant du gouvernorat de Manouba.

C’est ce qu’indique la Délégation régionale de l’Education, qui a relayé une note de l’établissement scolaire, sachant que les cours seront suspendus pendant 10 jours, à compter de ce samedi 27 novembre 2021. L’administration a entamé des opérations de désinfection en attendant la reprise des cours.

La DRE de la Manouba a également fait savoir qu’une classe (7e année) a été fermé au collège Chebbi, pour les mêmes raisons. Les parents ont été appelés à confiner leurs enfants pendant 10 jours et des opération de désinfection ont été menées au sein de l’établissement.

Collège Chebbi.

On notera que plusieurs classes dans différentes collèges et lycées du pays ont été fermées à cause du coronavirus, notamment à Médenine et à Nabeul…

Y. N.