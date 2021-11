Maya Ksouri se voile dans l’illusion de combattre le terrorisme

Maya Ksouri / Salat al-istisqa dans un quartier de Tunis.

Pris à partie par plusieurs commentateurs de son article «Polémique: Maya ou l’ignorance enveloppée dans le voile de l’illusion», publié ici même, l’auteur persiste et signe. Et revendique son droit de répondre chaque fois qu’il lui paraît nécessaire de «contredire un tenant de la pensée exclusive». Et c’est le cas, selon lui, de l’avocate et chroniqueuse Maya Ksouri, qui s’en prend à la religion en général au prétexte de s’attaquer au… terrorisme.

Par Dr Mounir Hanablia *

J’ai pris acte des 40 critiques qui m’ont été adressées. Misogynie, jalousie, prétention, intentions douteuses, pseudo intellectuel issu d’une société sous développée par une religion rétrograde, etc. Il paraît inutile de répondre à ce qui ne traduit qu’une impuissance à argumenter d’une manière objective ou un parti-pris délibéré dont les mobiles ne m’intéressent pas. Je relève en passant que le «théorème de Donald Rumsfeld» n’a soulevé aucun commentaire, et je trouve cela significatif de la part de ceux qui m’ont honoré de leur intérêt.

Concernant la définition du mot «maya» que d’aucuns ont contestée, je renvoie les esprits curieux à l’ouvrage d’Alain Daniélou, ‘‘Mythes et Dieux de l’Inde‘’ (édition Champs Flammarion, année 1992, page 61).

Un jugement de valeur relatif à la prière

Relativement à l’Européen qui a défendu les opinions de Mme Ksouri et qui a considéré que la justification de la «salat al-istisqa» (prière de l’eau) par les pratiques de civilisations anciennes n’était pas valable, je répondrai d’abord que les commentaires incriminés ayant été exprimés sur les ondes d’une radio locale, Shems FM, je considérerai néanmoins qu’il en ait bien compris la teneur.

L’avocate a évoqué l’information rapportée sur les ondes de la radio; on aurait pu comprendre qu’elle critique la manipulation du fait religieux par le pouvoir politique. Au lieu de quoi, elle a émis un jugement de valeur relativement à la prière, la considérant comme étant susceptible d’entraîner chez les enfants une «dissonance cognitive».

On pourrait tout aussi bien avancer le même argument pour l’eucharistie dans la messe catholique, où la consommation du pain et du vin est censée représenter celle de la chair et du sang du Christ.

Quant aux Juifs, ils seraient débiles de placer des bouts de papier entre les pierres du Mur des Lamentations, en pensant que Dieu les lirait et en exaucerait les prières.

Dans ces conditions, même la prière des Hindous ou des Bouddhistes, se prosternant devant des idoles, pourrait relever du film d’horreur, selon la philosophie de Mme Ksouri, rejoignant en cela les Talibans. Seulement, il paraît que ses remarques ne visaient que le seul islam. C’est son droit de les exprimer, comme elle en a l’habitude; c’est aussi le mien de répondre chaque fois qu’il me paraît nécessaire de contredire un tenant de la pensée exclusive, quand je l’estime manquer d’objectivité.

Le dérèglement climatique est bien causé par l’homme

Mme Ksouri a par exemple considéré que la pluie n’avait rien à voir avec les péchés de l’humanité. Si la destruction du milieu naturel, de la faune et de la flore, pour accroître les profits de quelques sociétés, au risque de détruire toute vie, n’en est pas un, elle a en tous cas les plus graves conséquences.

C’est donc bien l’être humain qui est responsable du réchauffement climatique et de tous les phénomènes désastreux qui l’accompagnent. Mais Mme Ksouri a attribué le manque de pluies à l’anti cyclone et a simplement omis le reste, que les problèmes actuels du monde étaient beaucoup plus en rapport avec la civilisation moderne qu’avec une religion, quelle qu’elle soit. Dans son ignorance du dérèglement climatique, elle s’est voilée dans l’illusion de combattre le terrorisme. Donc je persiste et je signe, sans haine ni rancunes.

* Médecin de pratique libre.

