Tunisie : «Oubliez le retour du parlement !», répond Rahoui à Ghannouchi

«Oubliez le retour du parlement…», a lancé le député Watad Mongi Rahoui, en réaction aux déclarations du chef du parti islamiste Ennahdha, Rached Ghannouchi, qui a affirmé hier que «le parlement reprendra ses activités bon gré mal gré».

Dans un statut publié sur sa page Facebook, ce dimanche 28 novembre 2021, Mongi Rahoui a ajouté : «Le parlement ne reprendra pas ses activités bon gré mal gré. Oubliez…», tout en illustrant son post avec la photo de Ghannouchi, planté devant la porte du parlement fermé le 25 juillet dernier, lorsque le président de la république a annoncé les mesures exceptionnelles, comprenant notamment la suspension des activités de l’Assemblée et de l’immunité des parlementaires ainsi que le limogeage du chef du gouvernement Hichem Mechichi.

Rappelons que le député et dirigeant Watad avait soutenu et participé, le 25 juillet dernier, aux manifestations contre le système politique et le parlement, qu’il a souvent appelé à dissoudre lorsqu’il était en fonction, afin de protester contre «le système politique gangrené depuis 10 ans par la corruption, les abus et la violence et qui a spolié la révolution et détruit les rêves des jeunes».

Il avait également apporté son soutien aux mesures exceptionnelles, estimant que celles-ci «représentent une opportunité pour poursuivre la révolution inachevée et atteindre ses objectifs», et en affirmant qu’il s’agit d’une rupture avec l’ancien système «pouvant redonner l’espoir de voir une Tunisie meilleure et construire un meilleur avenir pour tous les Tunisiens».

Y. N.