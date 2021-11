Congrès à Tunis sur les études des sanctuaires puniques et romains

Sous l’égide de l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle (AMVPPC ) et de l’Institut national du patrimoine (INP), se tiendra les 7 et 8 décembre 2021 à l’hôtel Ramada Plaza à Gammarth, au nord de Tunis, un congrès international sur le thème: «Un siècle de recherche sur les sanctuaires dits »tophets » de la Méditerranée centrale des époques punique et romaine».

Ce congrès se propose de réunir les membres de la communauté scientifique internationale attachés à l’étude des sanctuaires de Baal et Tanit, les deux divinités puniques, et leurs successeurs, les sanctuaires de Saturne, afin de discuter les caractéristiques de ce type de monument et son importance pour la compréhension de la mentalité religieuse et l’identité carthaginoise et punique, et les transformations que ces derniers ont connues au début de l’époque romaine.