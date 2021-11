Covid-19 : La Tunisie doit se prémunir contre une poussée du variant Micron?

Tweet Share Messenger

Le vaccin est la seule arme efficace disponible contre le virus.

Micron, le variant du coronavirus apparu en Afrique australe, qui a été détecté dans plusieurs pays asiatiques et européens, ne tardera pas apparaître aussi en Tunisie, qui a des contacts quasi-quotidiens, aériens, maritimes et terrestres, avec le reste du monde. Aussi notre pays doit-il suivre d’urgence les recommandations de l’OMS à ce sujet pour mieux se protéger contre une 5e vague dévastatrice.

Par Kaissar Sassi *

Omicron ayant été désigné comme un variant préoccupant, l’OMS recommande aux pays plusieurs mesures, notamment le renforcement de la surveillance et du séquençage des cas, le partage des séquences génomiques dans des bases de données accessibles au public, telle que GISAID, la notification des premiers cas ou groupes de cas à l’OMS, la réalisation d’enquêtes sur le terrain et d’évaluations en laboratoire pour mieux comprendre si Omicron présente des caractéristiques de transmission ou de maladie différentes, ou a un impact sur l’efficacité des vaccins, des traitements, des diagnostics ou des mesures sanitaires et sociales.

Mesures recommandées aux pays :

Les pays doivent continuer à mettre en œuvre les mesures de santé publique efficaces pour réduire globalement la circulation du Covid-19, en utilisant une analyse des risques et une approche scientifique. Ils devraient augmenter certaines capacités de santé publique et médicales pour gérer une augmentation des cas.

L’OMS fournit aux pays un soutien et des conseils tant pour la préparation que pour la réponse.

En outre, il est d’une importance vitale de remédier d’urgence aux inégalités d’accès aux vaccins Covid-19 afin de garantir que les groupes vulnérables partout dans le monde, y compris les agents de santé et les personnes âgées, reçoivent leurs première et deuxième doses, ainsi qu’un accès équitable au traitement et au diagnostic.

Actions recommandées pour les personnes:

Les mesures les plus efficaces que les individus peuvent prendre pour réduire la propagation du virus Covid-19 sont les suivantes : garder une distance physique d’au moins un mètre avec les autres; porter un masque bien ajusté; ouvrir les fenêtres pour améliorer la ventilation; éviter les espaces mal ventilés ou encombrés; garder les mains propres; tousser ou éternuer dans un coude ou un mouchoir en papier et, surtout, se faire vacciner, le vaccin s’étant révélé jusque-là comme la seule arme vraiment efficace contre le virus.

L’OMS continuera à fournir des mises à jour au fur et à mesure que des informations supplémentaires seront disponibles sur l’évolution de la contamination du variant Micron. Aussi les autorités et les citoyens doivent-ils rester vigilants et proactifs.

* Anesthésiste-réanimateur.

Article du même auteur dans Kapitalis :