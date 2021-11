Le 7e TuniHack de l’Ensi dédié à la business intelligence

Tweet Share Messenger

L’Open source software Ensi club (Ossec), fondé en 2012 au sein de l’Ecole nationale des sciences de l’informatique (Ensi), à Tunis, organise TuniHack, son événement phare de l’année, dont la 7e édition se déroulera les 4 et 5 décembre 2021, dans l’enceinte de l’Ensi au campus universitaire la Manouba, sous le thème «Economic and business intelligence».

Le but est de promouvoir la culture open source parmi les étudiants de l’Ensi sur la base du partage et de l’échange des connaissances et des savoir-faire. Et d’assurer ainsi un environnement de travail et de développement préparant les adhérents de l’ossec à la vie professionnelle.

TuniHack est un hackathon qui donne aux développeurs l’occasion de mettre en pratique leurs compétences en codage pour résoudre des défis d’ingénierie.

Le programme de l’événement comporte des workshops et des conférences animés par des experts de renommée nationale et internationale, des activités culturelles, des tournois et divers jeux sociaux.

A côté du hackthon, l’événement prévoit un pitch-hack, soit un défi lancé à tous les étudiants, quel que soit leur domaine, pour trouver des solutions innovantes aux problématiques liées au thème de l’évènement, lesquelles solutions font l’objet d’un pitch présenté devant un jury.

TuniHack vise à rassembler, dans cet atmosphère de saine émulation, des personnes de différentes institutions universitaires qui présenteront leurs expériences professionnelles et personnelles et leurs diverses compétences, dans un esprit de partage et d’enrichissement mutuel.

Site web.

Facebook.

Instagram : @open_source_software_ensi_club

LinkedIn : open-source-software-ensi-club.

Youtube: OSSEC ensi