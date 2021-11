Météo-Tunisie : Le temps froid se poursuit cette nuit

«Un temps hivernal par excellence», annonce l’Institut national de la météorologie (INM) a affirmant que le temps sera froid cette nuit dans la plupart des régions du pays, avec des températures variant entre 5 et 9°C sur les hauteurs ouest et entre 9 et 13°C,ailleurs, alors que des pluies faibles pourraient tomber localement à l’extrême nord.

La même source a annoncé des vents forts, tout en appelant à la vigilance notamment près des côtes et sur les hauteurs ainsi qu’au sud du pays, où des phénomènes locaux de sable sont également attendus.

L’INM indique que la mer sera très agitée, appelant de ce fait, les pêcheurs à faire preuve de vigilance, en ajoutant que des pluies faibles et locales pourraient être enregostrées à l’extrême nord du pays, avec des passages nuageux ailleurs.

Y. N.