Coupe arabe de la Fifa : la Tunisie excelle lors de son premier match

© Fifa.com

Malgré un grand nombre d’absences, du à la surcharge du calendrier international, l’équipe nationale tunisienne de football a entamé sa participation à la Coupe arabe e la Fifa, au Qatar, ce mardi 30 novembre 2021, de la plus belle des manières, en collant une raclée à son homologue mauritanienne, 5 buts à 1.

Les hommes de Mondher Kbaïer ont évolué en 3-4-3 et ont produit un joli football, notamment sur les plans offensif et collectif.

Plusieurs vétérans ont, par ailleurs, pris part à cette première rencontre, à l’instar du défenseur central du Club africain, Bilel Ifa, qui a disputé la totalité du match, ou encore des deux vedettes des années 2010, Youssef Msakni et Yassine Chikhaoui, entrés en jeu et impliqués dans le 5e but. L’ancien joueur de l’Espérance de Tunis a profité du débordement de l’attaquant de l’Etoile du Sahel et d’une passe décisive de ce dernier pour mettre la balle aux fonds des filets, à la dernière minute du match, marquant définitivement la supériorité des Aigles de Carthage dans ce derby maghrébin.

Mais ce sont les titulaires qui avaient débloqué la rencontre grâce à deux doublés de Seifeddine Jaziri (39′ et 45’+2) et Firas Belarbi.(42′ et 51′).

L’unique but de la Mauritanie a été inscrit par Bessam Mouley, grâce à un pénalty litigieux, validé après recours à la Var, à la 12e minute du temps additionnel de la première rencontre.

Le prochain match de la Tunisie, dans ce premier tour, dans le cadre de la poule B, aura lieu vendredi prochain 3 décembre, à 20h, contre la Syrie.

C. B. Y.