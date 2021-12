Le président de la Conet Tarak Cherif reconduit à la présidence du Network Anima

Tweet Share Messenger

Réunis à l’occasion de leur conférence annuelle à Marseille les 25 et 26 novembre 2021, les membres du réseau ANIMA ont élu les membres de leur Conseil d’Administration pour la période 2022-2024 et reconduit M. Tarak Chérif le président de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (Conect), à la présidence du réseau.

Pour rappel : ANIMA Investment Network est une plateforme au service de la coopération économique entre l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Elle déploie une ingénierie pour développer et mettre en œuvre des initiatives pour bâtir des environnements de l’investissement et de l’entreprise au service d’une économie attractive, durable et inclusive.

Communiqué.