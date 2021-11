L’Octobre culturel se poursuit en ligne : la musique résonne dans les sites historiques tunisiens

« L’Octobre culturel » qui a eu lieu au mois d’octobre dernier a donné naissance à la première plateforme digitale dédiée à la scène artistique en Tunisie. Une initiative nationale pour mettre en valeur les sites archéologiques et historiques à travers la musique et la danse.

Le ministère des Affaires culturelles et l’Etablissement national pour la Promotion des Festivals et des Manifestations culturelles et artistiques ont lancé un grand événement qui promeut les musiciens, chanteurs et danseurs tunisiens, et qui met également en valeur la diversité et la richesse de nos sites historiques et archéologiques.

L’Octobre culturel s’est étalé sur tout un mois et a réuni une vingtaine d’artistes de différentes générations et de différents univers artistiques (Jazz, Pop, Rock, Folk, musique tunisienne, musique soufi …). Badiaa Bouhrizi, Yasser Jeradi, Yasmine Azaïez, Sabry Mosbah, Nidhal Yahyaoui, ou encore Mohamed Jebali ont fait partie de l’aventure.

Le Palais Dar Hussein à la Médina de Tunis, le Palais Ennejma Ezzahra à Sidi Bou Saïd, le site archéologique d’Oudhna et la colline de Byrsa à Carthage ont accueilli une série de spectacles musicaux et de performances de danse théâtrale durant le mois d’octobre. Une expérience artistique inédite où se mêle la vibrante énergie de la nouvelle scène artistique à la magie des lieux.

L’ensemble des spectacles sont disponibles en accès libre sur le site de l’Octobre Culturel avec une description des artistes et des lieux.

Fawz Benali