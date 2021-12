Ahmed Gaâloul : «J’ai été interdit de voyager»

Tweet Share Messenger

Le membre du bureau exécutif d’Ennahdha et ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, Ahmed Gaâloul, a indiqué, hier, mardi 30 décembre 2021, via un post Facebook, qu’il a été interdit de voyager.

Il a estimé que les raisons qui lui ont été présentées étaient illusoires, sans, par ailleurs, les spécifier.

Et d’ajouter que le même document de voyage qu’il a utilisé il y a deux semaines a été rejeté hier.

Il a fini son statut par une critique implicite envers le président de la république Kaïs Saïed, insinuant qu’il est derrière cette interdiction : «A bas le coup d’Etat».

Ahmed Gaâloul a été ministre de la Jeunesse et des Sports dans le gouvernement d’Elyes Fakhfakh, entre le 27 février et le 15 juillet 2020.

C. B. Y.