Cession de Shems FM : Hichem Snoussi appelle Al-Karama Holding à plus de transparence

Le membre de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (Haica), Hichem Snoussi, est revenu, ce mercredi 1er décembre 2021, sur la finalisation de la cession du média anciennement confisqué, Shems FM.

«La Haica a donné son accord primaire pour que le nouvel investisseur puisse investir confortablement, à condition de préserver l’Independence de la ligne éditoriale de la radio, et non pour régler ses propres comptes», a-t-il déclaré, lors de sa présence à l’émission «Studio Shems», sur Shems FM.

Et d’appeler Al-Karama Holding à plus de transparence durant la période transitionnelle à la radio et à communiquer davantage avec l’institution constitutionnelle dont il est membre, et ce, afin de finaliser la procédure de cession.

C. B. Y.