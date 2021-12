Corruption : Mandat de dépôt contre un délégué de Sidi Bouzid

La Direction générale de la garde nationale (DGGN) a annoncé l’arrestation d’un délégué de Sidi Bouzid, suspecté dans une affaire de corruption liée à l’attribution de licences de débits de tabac. La justice a ordonné sa mise en détention.

Dans un communiqué publié ce mercredi 1er décembre 2021, la DGGN précise que l’enquête a été menée par la brigade d’investigations et de recherches et que le suspect a été présenté à la justice qui a ordonné sa mise en détention.

La DGGN a ajouté que l’enquête se poursuit et pourrait concerner d’autres responsables, sachant que selon l’agence Tap, il s’agirait d’un ancien gouverneur et d’ un Omda (sous-délégué), et que les suspects seront poursuivis sur la base de l’article 96 du Code pénal tunisien, risquant une peine allant jusqu’à 10 ans de prison ferme.

Y. N.