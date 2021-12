L’Union européenne lance un nouveau programme de soutien aux médias tunisiens

Marcus Cornaro, ambassadeur de l’Union européenne (UE) en Tunisie, a officiellement lancé le nouveau programme d’appui aux médias tunisiens Pamt 2, à l’occasion d’une conférence de presse, organisée mardi 30 novembre au siège de la délégation aux Berges du Lac 2.

M. Cornaro a rappelé que «en Tunisie, la liberté d’expression représente un des acquis majeurs de la révolution. La prise de conscience des droits et libertés fondamentales a créé de nouveaux défis pour le secteur médiatique. Les médias sont aujourd’hui appelés à jouer un rôle d’acteur d’information, de débat et de renforcement de la démocratie et des libertés fondamentales. Le libre accès à l’information et la liberté d’expression contribuent à instaurer une culture de redevabilité et de transparence – des pierres angulaires de la vie démocratique d’une nation».

Le nouveau programme s’inscrit dans la continuité du précédent Programme aux médias tunisiens Média UP (2017-2020) de l’UE et plus largement dans le cadre du Programme d’appui à la gouvernance économique Page).

Participer plus activement aux débats démocratiques

La pleine appréhension et compréhension par les citoyens des questions socio-économiques sont un défi pour les médias dans les démocraties, alors qu’ils sont eux-mêmes en recherche de nouveaux modèles économiques à l’ère numérique.

D’une durée de 5 ans et d’un montant de 4,5 millions d’euros, ce nouveau programme bénéficie d’une assistance technique mise en œuvre en consortium par des structures spécialistes du domaine du développement des médias : CFI (Canal France international, France) et ses partenaires Ansa (Italie), Article 19 (Tunisie) Deutsche Welle Akademie (Allemagne), France Médias Monde (France), INA (Institut national de l’audiovisuel, France) et Thomson Média (Allemagne).

Sur base des acquis et leçons apprises du Pamt 1, l’UE entend apporter un appui multidimensionnel au secteur des médias qu’ils soient publics, privés ou associatifs. A travers un appui en expertise, le programme dont l’objectif général est de permettre au public de prendre des décisions éclairées sur les questions socio-économiques affectant leur vie et de participer plus activement aux débats démocratiques s’articulera autour de 6 axes de travail : 1. régulation et Transparence économique, déontologie professionnelle; 2. médias de service Public (MSP); 3. management des médias privés et associatifs; 4. contenus adaptés et innovants; 5. communication publique et accès à l’information; 6. éducation aux médias et à l’information (EMI).

Ce programme sera mis en œuvre en synergie et en complémentarité avec les autres appuis et programmes de l’UE en Tunisie.

