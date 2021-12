Tunisie : Cheffi appelle Saïed à rassembler toutes les parties en vue de concevoir un plan de travail

Tweet Share Messenger

Le secrétaire général adjoint de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Samir Cheffi, a appelé, ce mercredi 1er décembre 2021, le président de la république, Kaïs Saïed, à rassembler toutes les parties en vue de mettre en place un programme de travail pour la période à venir, considérant que le moment est venu pour cela, si ce n’est déjà trop tard.

Dans une déclaration accordée à Shems FM, Cheffi a affirmé que le chef de l’Etat «dit de bonnes paroles», mais qu’il faudra les traduire en actes réels, «ce qui nécessite une volonté collective et non individuelle».

Et d’ajouter qu’il faut passer de l’étape du diagnostic à celle de la réunion autour d’une table avec toutes les parties, pour s’accorder sur les réformes nécessaires et aboutir à un plan de travail faisant l’objet d’un consensus et d’un engagement de tous.

Le syndicaliste a, par ailleurs, estimé que la Tunisie connaît une paralysie et une stagnation politiques, ce qui ne représente pas un message encourageant à l’étranger.

C. B. Y.