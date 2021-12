Tunisie : L’ancien ministre Samir Taieb libéré

L’ancien ministre de l’Agriculture Samir Taïeb, arrêté le 30 octobre dernier, a été libéré aujourd’hui, mercredi 1er décembre 2021, annonce son frère Taieb Laguili. «Samir Taïeb…. libre», a-t-il écrit dans un post publié sur sa page Facebook.

De son côté, l’avocate Me Saïda Garrach a annoncé que la Chambre des mises en accusation près le Pôle judiciaire économique et financier a également décidé de libérer les autres accusés dans le cadre de cette même affaire, liée à des suspicions de corruption financière et administrative relative à la gestion d’un marché public.

Rappelons que le juge d’instruction du Pôle judiciaire économique et financier avait décidé, vendredi dernier, la libération provisoire de Samir Taieb et des 3 autres accusés, décision à laquelle le Parquet avait, pour sa part, interjeté appel de cette décision, le jour même.

Y. N.