Bitcoin : Comment ça marche ?

Le bitcoin ou cryptomonnaie est une monnaie virtuelle en plein essor qui s’échange en l’absence des contraintes institutionnelles. Il s’agit en quelque sorte d’une transaction similaire aux échanges du marché boursier, à la seule différence que le bitcoin ne bénéficie d’aucun soutien gouvernemental, comme c’est le cas des monnaies traditionnelles telles que le dollar, l’euro, la livre, le yen et le peso. Les échanges s’effectuent entre pairs et parviennent à un aboutissement au terme de négociations sans parties d’interférence. Comment fonctionne ce système financier innovant ?

Par Meriem Majdoub

Qui se charge de fixer les prix du bitcoin ?

Les prix du bitcoin dépendent du flux de transaction. En d’autres termes, les prix fonctionnent dans des cas similaires que les forces du marché qui impactent la valeur de tout autre bien ou service. Lorsqu’il y a plus d’achat que de vente, les prix ont tendance à grimper et lorsqu’il y a plus de vente que d’achats, les prix diminuent. La tendance des prix fonctionne à l’image du marché boursier , de l’immobilier et de la plupart des autres marchés ouverts.

L’offre maximale du bitcoin est de 21 millions de pièces ; il s’agit d’une offre fixe. Depuis le 23 septembre 2021, l’on compte près de 19 millions de pièces qui ont été nouvellement créées. Le système fonctionne typiquement comme les actions en circulation sur le marché boursier.

Les transactions aboutissent lorsqu’il y a entente entre un ordre d’achat et un ordre de vente sur la question de prix. C’est à l’issue de la transaction que sera fixée la valeur en cours du Bitcoin. Il est possible d’effectuer un bon investissement dans les plateformes d’échanges de bitcoins avec des logiciels à consulter sur Bitcoin Code et qui sont dotés d’une technologie de haute intelligence artificielle qui se charge de la gestion de vos transactions.

Il peut arriver que vous tombiez sur certaines bourses qui affichent des prix différents pour les bitcoins. La raison est due au fait que ces bourses opèrent de manière indépendante et ne servent que leurs membres, à tel point que les prix varient en fonction du marché global. Les membres peuvent profiter de cet avantage compte tenu du fait qu’ils peuvent acheter des bitcoins sans payer de frais de réseau, dont le prix peut être supérieur aux frais de la bourse.

Quelle est la valeur du bitcoin ?

Lorsqu’on parle d’achat ou de vente d’un produit financier quelconque, il est nécessaire d’établir une différence entre le prix et la valeur. Le prix renvoie au coût actuel, ou la somme qu’un tiers est prêt à fournir pour obtenir quelque chose en ce moment. Quant à la valeur, il s’agit de ce que vaut la chose en question. Le prix n’est pas forcément égal à la valeur.

Dans le cas du marché boursier par exemple, la valeur d’une action est fixée par les analystes qui procèdent à un examen des résultats financiers et les perspectives de l’entreprise. Or, en ce qui concerne le bitcoin, aucune entreprise ou service spécifique ne fixe ou ne détermine la valeur intrinsèque de la monnaie numérique, ce qui la rend on ne peut plus complexe.

L’une des questions qui animent les débats en cours actuellement est celle de savoir si le bitcoin a une valeur intrinsèque. Toutefois, notons ici qu’il serait très prudent de considérer les différents points de vue sur la question avant de vous y lancer, dans le but de peser les risques que vous pourrez rencontrer lors de vos investissements. Pour les plus sceptiques, le prix du bitcoin pourrait chuter de façon spectaculaire, tandis que les passionnés et les optimistes croient à une montée en puissance du nombre de bitcoin dans le futur.