La Marsa – Exposition « La grenade dans tous ses états » : Quand la grenade inspire les artistes

Le concept store XYZ à la Marsa accueille dès aujourd’hui et jusqu’au 12 décembre une exposition collective et pluridisciplinaire autour du thème de la grenade.

« La grenade dans tous ses états » est une exposition inédite qui s’inaugure aujourd’hui à la Marsa et qui résume bien le thème de cet événement qui met à l’honneur le fruit automnal par excellence la grenade. La grenade dans tous ses états résume en effet bien la démarche des artistes et de la commissaire Lilia Hadj Khelifa qui proposent au public de découvrir une panoplie d’œuvres et d’objets inspirés par la grenade, réalisés à partir de différents matériaux. On y trouve de la céramique, de la peinture, du dessin, de la photographie, du bois, du tissu, du métal, de la gravure, du verre …

La grenade qui se décline en confiture, en sirop, ou encore en produits cosmétique, fait désormais l’objet d’une exposition artistique. Une vingtaine d’artistes tunisiens invités par la propriétaire de l’espace XYZ Molka Saheb Ettabaa ont laissé libre cours à leur imagination et ont réalisé tout un tas d’objets à découvrir dès aujourd’hui au concept store XYZ.

les artistes qui participent à cette exposition sont : Alia Derouiche Cherif, Amin Chaouali, Asma Ghiloufi, Atelier Driba sous la direction de Mohamed Messaoudi, Bessma Haddaoui, Emna Kamoun, Emna Masmoudi, Férielle Doulain Zouari, Feryel Lakhdar, Jneïna Messaoudi, Majed Zalila, Mouna Jemal Siala, Najet Dhahbi, Omar Bey, Oussema Troudi, Seifallah Darghouth, Souheila Ghorbel, Walid Zouari et Yassine Ben Miled.

F.B