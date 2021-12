Vague de froid en Tunisie : Baisse des températures et pluies orageuses dès cette nuit

L’Institut national de la météorologie (INM) a annoncé ce jeudi 2 décembre 2021, une baisse des températures, dès cette nuit, en affirmant que cette vague de froid sera accompagnée de vents forts et de pluies orageuses, en particulier au nord du pays.

L’INM indique que les températures prévues vendredi, varieront entre 10 et 15°C et ne dépasseront pas 7° sur les hauteurs, alors que les minimales seront comprises entre 4 et 8° dans la plupart des régions et entre zéro et 4° sur les hauteurs, où des chutes de neige sont également prévues.

«Il fera très froid et l’hiver revient en force…», prévient Mehrez Ghannouchi, ingénieur principal à l’INM, en précisant que des pluies orageuses s’abattront en particulier à Nefa (Béja), Bizerte et (Tabarka) Jendouba et que les vents souffleront fort, tout en appelant à la vigilance.

Il a également annoncé qu’une légère hausse (relative) des températures est prévue dimanche mais qu’une nouvelle vague de froid est attendue dès lundi.

Y. N.