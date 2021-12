Hammam Sousse : Place Aymen Morjene, à la mémoire de l’agent de la BAT tombé en martyr dans l’attaque du Bardo (Photos)

La commune de Hammam-Sousse a inauguré ce vendredi 3 décembre 2021, la Place Aymen Morjene, à la mémoire de l’agent de la Brigade antiterroriste, tombé en martyr dans l’attaque du Bardo, le 18 mars 2015, qui a fait 23 morts et 50 blessés, pour la plupart des touristes de différentes nationalités.

Une cérémonie a été organisée en présence de la famille du martyr, dont ses deux enfants et son épouse, ses collègues, ainsi que des cadres sécuritaires et des responsables locaux et régionaux. La place a été inaugurée à l’entrée de la ville, près du poste de police relevant de la sûreté nationale.













Aymen Morjene qui travaillait à l’unité spéciale d’intervention relevant de la BAT, était intervenu avec l’équipe sécuritaire pour libérer les touristes pris en otage, pendant des heures, par les terroristes. Alors âgé de 24 ans et père de famille, Aymen Morjene avait été touché par une balle, lors des échanges de tirs avec les deux terroristes auteurs de cet attentat, Yassine Laabidi et Saber Khachnaoui.

Ces derniers ont finalement été abattus par les forces spéciales de la BAT et d’autres terroristes impliqués dans cette attaque avaient été arrêtés durant les jours qui ont suivi.

Y. N.